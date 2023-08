Carini, ripulito dai rifiuti il luogo dove furono uccisi Nino Agostino e la moglie

Dieci giorni fa gli operatori ecologici erano intervenuti nella stessa zona

PALERMO – Domani saranno passati 34 anni dall’efferato delitto di Villagrazia di Carini nel quale sono stati uccisi il 5 agosto del 1989 Nino Agostino, la moglie Ida Castelluccio e la bimba che portava in grembo.

In vista della commemorazione è stata effettuata l’ennesima pulizia straordinaria sul lungomare Cristoforo Colombo e in via Americo Vespucci, strade spesso invase dai rifiuti. Solo dieci giorni fa l’amministrazione era intervenuta negli stessi luoghi per rimuovere ben 20 tonnellate di indifferenziata.

In quella occasione il sindaco Giovì Monteleone aveva dato un ultimatum agli “sporcaccioni” intimando loro che, da quel momento in poi, avrebbe lasciato la spazzatura davanti alle loro case. Domani però sul lungomare si terrà la commemorazione e l’amministrazione non ha voluto che il ricordo delle vittime avvenisse tra i rifiuti. Recuperati anche divani, barche, water e lavatrici.

“Con sacrifici e sostenendo costi enormi – dice il sindaco -. L’amministrazione continua a fare il suo. Ma l’inciviltà di questa gente ha superato ogni limite. Se tutti facessero la differenziata la città avrebbe un altro volto. A breve inizieremo la distribuzione di un volantino volto a sensibilizzare contro l’abbandono”.