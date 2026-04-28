 Caro carburante, armatori siciliani convocati dal governo nazionale
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Caro carburante, governo nazionale e Regione convocano gli armatori

pescatori
In ballo c'è la protesta del 1 maggio con il blocco dello Stretto di Messina
LA PROTESTA
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CATANIA – “Arrivano i primi segnali concreti dalle istituzioni nella vertenza aperta sul caro carburanti che sta mettendo in ginocchio i settori della pesca e dell’agricoltura”. Lo afferma la Federazione armatori siciliani (Fas) rendendo noto di avere ricevuto una convocazione, nella sede di Catania dell’Assemblea regionale siciliana, da parte del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. L’appuntamento è fissato per le 13 di oggi. E’ stata inviata a partecipare anche una delegazione della Cisal. Le due organizzazioni hanno minacciato uno sciopero da tenere il prossimo 1 maggio nello Stretto di Messina per protestare contro il caro carburanti.

“Un significativo segnale di apertura – aggiunge la Fas – è arrivato anche dal Governo nazionale che si è detta disponibile a ricevere una delegazione del comparto il 30 aprile per avviare un confronto diretto sulle criticità evidenziate e sulle misure richieste. Si tratta di sviluppi importanti che confermano la fondatezza delle istanze avanzate e la crescente attenzione istituzionale verso una crisi che coinvolge due pilastri fondamentali dell’economia del Mezzogiorno”.

La Fas sottolinea che “resta al momento in fase di valutazione la mobilitazione annunciata per il 1 maggio nello Stretto di Messina, che potrebbe coinvolgere fino a 100 pescherecci provenienti da Sicilia e Calabria”.

“La Federazione armatori siciliani – conclude la nota – ribadisce il proprio senso di responsabilità e la disponibilità a sospendere l’iniziativa qualora dagli incontri istituzionali emergano risposte concrete, immediate e coerenti con le richieste avanzate. La vertenza, tuttavia, rimane aperta e il comparto attende segnali chiari e interventi strutturali in grado di garantire la sostenibilità economica delle imprese”.

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