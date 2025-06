Carrozze a Palermo, Tamajo convoca un tavolo: tuteliamo chi ha la licenza

L'intervento dell'assessore regionale alle Attività produttive

PALERMO – L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha convocato un tavolo tecnico per il 20 giugno alle 14, presso la sede regionale in via degli Emiri 45, a Palermo, per affrontare la questione legata al servizio di trasporto passeggeri a trazione animale, ovvero le carrozze con cavalli ancora attive in città. Al centro della discussione la necessità di trovare un equilibrio tra il superamento delle carrozze trainate dai cavalli e la tutela degli operatori muniti di regolare licenza.

“È chiaro che esiste un problema da non sottovalutare – ha dichiarato l’assessore Tamajo – che riguarda la salvaguardia e il rispetto dei cavalli. Ma è anche giusto dare un futuro, o comunque una soluzione definitiva, a chi oggi svolge questa attività con regolare licenza. Serve buon senso e una visione equilibrata”.

Sono stati invitati al tavolo rappresentanti del Comune di Palermo, dell’Ufficio del Garante regionale per i diritti degli animali, della Città Metropolitana, e dirigenti e funzionari della Regione. L’obiettivo è avviare un percorso condiviso per arrivare a proposte normative concrete, capaci di garantire decoro urbano, tutela degli animali e certezze per i lavoratori del settore in regola con la legge.

L’intervento di Tamajo arriva dopo l’annuncio di ieri del Comune della presentazione della proposta di delibera al consiglio comunale per la modifica del regolamento sulle carrozze trainate da animali.