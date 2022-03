Cascino showroom: tutto quello che ti serve per ristrutturare casa risparmiando il 50% con lo sconto in fattura

Showroom Cascino, il piacere e i vantaggi di acquistare

Cascino è da sempre un punto di riferimento per chi vuole ristrutturare o rinnovare la propria casa, con la possibilità di scegliere tra prodotti di grande qualità.

Gli Showroom Cascino offrono un servizio eccellente e grande attenzione al cliente, che avrà la possibilità di scegliere tra prodotti appartenenti a marchi leader nei loro settori quali: Marazzi, Ceramica Sant’Agostino, Listone Giordano, Finistral, Garofoli, Idea Group, Flaminia, Cristina “Rubinetteria”; una qualità e una convenienza senza precedenti anche grazie al vantaggio dello sconto immediato in fattura del 50%.

Con lo sconto in fattura del 50% si potrà accedere all’acquisto di tutti i prodotti necessari alla ristrutturazione:



– Piastrelle, parquet

– Arredo bagno, sanitari

– Porte (se inserite in un contesto di ristrutturazione)

– Infissi (anche in caso di semplice sostituzione)

– Climatizzatori e impianti di riscaldamento

La pratica sarà interamente gestita dall’azienda tramite un ufficio preposto e il cliente sarà guidato per tutta la durata della pratica. Inoltre viene offerta al cliente la possibilità di finanziamento fino a 60 rate a interessi 0.

Ma i vantaggi non finiscono qui, gran parte dei prodotti e dei materiali acquistabili sono in pronta consegna.

Come accedere allo sconto in fattura per le ristrutturazioni

Devi cambiare i tuoi infissi? Ristrutturare casa? Il Bonus ristrutturazione 50% ti permette di risparmiare subito, al momento dell’acquisto.

Accedere allo sconto in fattura è semplice e immediato: immagina di acquistare i materiali per la ristrutturazione e di spendere un totale di 10.000 €, al momento dell’acquisto l’importo da corrispondere sarà pari a 5.000 euro (50%) + oneri bancari.

Il piacere e i vantaggi di acquistare negli Showroom Cascino

Lo showroom di Palermo che si trova in via Vittorio Alfieri 27, è uno spazio pensato per esaltare la qualità dei prodotti e offre anche un servizio di consulenza completamente gratuita da parte di architetti e tecnici.

A Termini Imerese troviamo l’altro grande Showroom dell’azienda, con 2.000 mq di spazio espositivo aperto al pubblico, con più di 3000 prodotti da poter visionare, tra piastrelle, porte, infissi, scale e arredo bagno.

Lo Showroom di Palermo è aperto dal

lunedì al venerdì con i seguenti orari:

9:00 – 19:30

Sabato 9:30 – 18:30

Via Vittorio Alfieri, 27

Lo showroom di Termini Imerese è aperto dal

lunedì al sabato con i seguenti orari:

9.00-13.00 e 15.30-19.30

Via Crisone, 14

Per fissare un appuntamento puoi farlo

tramite telefono : 091306715 – 329 005 0670 (Anche su Whatsapp)

Oppure tramite Facebook e Instagram