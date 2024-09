Caso Sangiuliano al tribunale dei ministri, saltata l’intervista di Boccia su Rete4

La telenovela dell'estate si arricchisce di un'altra puntata

ROMA – Il Tribunale dei ministri deciderà entro 90 giorni sul fascicolo contro l’ex ministro Sangiuliano aperto dalla Procura di Roma con le ipotesi di reato di peculato e rivelazione del segreto istruttorio. Presto un’altra indagine per tentata estorsione.

Intanto, è saltata all’ultimo minuto l’intervista a Maria Rosaria Boccia a Rete4, con Bianca Berlinguer a “È ancora Cartabianca”. “Non sono scappata, non ho paura della verità – spiega Boccia – non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione”.

La giornalista: “Mediaset mi ha garantito autonomia editoriale. Nessun significato politico, queste cose possono succedere”.