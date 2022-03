Castagnini: “Baldini ci ricorda dove giochiamo” VIDEO

Il direttore sportivo del Palermo: "Bisogna spronare il gruppo a far meglio"

PALERMO – “Baldini ha detto delle cose giuste, delle cose vere”. Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del seminario “Calcio e Innovazione – L’evoluzione dell’industria sportiva”, che si è svolto nell’aula magna Li Donni dell’Università di Palermo. In merito al momento vissuto dalla squadra rosanero, il dirigente ha proseguito: “Bisogna spronare il gruppo a far meglio perché abbiamo le possibilità per farlo. Condividiamo quello che ha detto il mister”.

“In realtà Baldini si è rivolto in generale alla squadra, non ai giovani – prosegue Castagnini -. Lui non ce l’ha con nessuno in particolare, ha voluto riportare tutti alla consapevolezza di dove giochiamo e di cosa ci giochiamo. Vi assicuro che non ce l’ha con i giovani. L’ambiente è tranquillo, i ragazzi lavorano come hanno sempre lavorato, ad onor del vero. La squadra ha sempre lavorato bene, però poi bisogna metterci qualcosa in più per vincere e per fare il salto di qualità”.