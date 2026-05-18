Catania, arrivato il primo Aereo-Scuola d’Italia: rivoluzione nella formazione aeronautica

Lo Storico quartiere dell’Antico Corso teatro di un’operazione eccezionale destinata a segnare una svolta nella formazione aeronautica italiana. Nel cuore della notte due camion articolati, dalla zona industriale si sono diretti nella nuova sede dell’I.T.S. Academy Mobilità Sostenibile e Logistica trasportando il fiore all’occhiello della Fondazione Etnea: un business jet turbofan destinato a diventare il cuore di un innovativo laboratorio didattico.

“E’ un progetto lungimirante studiato nei minimi dettagli che prende finalmente forma – dichiara il direttore dell’I.T.S. Academy Brigida Morsellino– parliamo del riscatto per i ragazzi siciliani e per tutti noi che crediamo in quello che stiamo facendo e che pensiamo che questo luogo possa diventare un trampolino di lancio per costruire il loro futuro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente Prof. Ing. Antonio Scamardella: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo sogno. L’importanza del trasferimento di questa notte serve a lanciare un messaggio chiaro che porterà all’inaugurazione della nuova sede giorno 19 giugno 2026”.

Non un simulatore virtuale ma un vero e proprio laboratorio immersivo di manutenzione aeronautica, progettato per permettere agli studenti di operare direttamente su strutture, impianti e componenti reali dell’aeromobile. È il primo aereo-scuola in Italia interamente dedicato all’addestramento dei futuri tecnici manutentori secondo gli standard europei EASA Part-66, con la possibilità di riprodurre le principali attività normalmente svolte negli hangar aeroportuali.

“Grazie ai finanziamenti del PNRR è stato possibile portare questo meraviglioso aereo nel centro storico di Catania- afferma il R.U.P. dell’I.T.S. Academy Giuseppe Maria Sassano – sarà un laboratorio innovativo e permetterà ai nostri ragazzi di fare formazione direttamente a bordo del veicolo. Sono molto emozionato e portare avanti questo sogno ci dà grande soddisfazione e consapevolezza dei nostri mezzi. Dimostriamo che la Sicilia che vuole crescere e che vuole produrre riesce ad essere innovazione ed a portare sviluppo su tutto il territorio”.

Il velivolo è stato trasferito dalla sede della Nicolosi Trasporti, nella zona industriale di Catania, fino alla nuova sede della Fondazione nel quartiere Antico Corso. Una volta arrivato in loco, grazie anche all’intervento della polizia municipale di Catania, è stato sollevato da una gru e collocato nel piazzale dell’istituto per diventare finalmente un laboratorio permanente all’avanguardia.

“Con l’arrivo di questo strumento – sottolinea il vice presidente Tiziano Minuti – l ‘I.T.S. Academy di Catania “decolla” definitivamente nel mondo dell’eccellenza formativa. Un investimento che testimonia lungimiranza e impegno alla promozione dei giovani talenti siciliani e non”.

Il progetto, denominato “Interactive Labs for the Mediterranean Academy of Transport and Logistics”, prevede la realizzazione di un Maintenance Training Simulator (MTS) basato su un reale business jet turbofan lungo circa 17 metri, con un’apertura alare di 16,5 metri e un’altezza di 5,5 metri. Il simulatore comprenderà fusoliera, cockpit, ali, impennaggi, motori, carrelli retrattili e sistemi avionici completi.

“La nuova sede ITS di Catania rappresenta un passaggio concreto e misurabile nella messa a terra delle progettualità finanziate dal PNRR, trasformando una visione strategica in infrastrutture e opportunità reali per il territorio – conclude il Vice Direttore di Alis Antonio Errigo– l’arrivo eccezionale di un aeromobile destinato alle attività didattiche costituisce un elemento distintivo e altamente qualificante: non un semplice supporto tecnico, ma un vero e proprio laboratorio formativo avanzato che consente una didattica immersiva, esperienziale e unica nel suo genere. Un valore aggiunto significativo per gli studenti siciliani e per tutti coloro che sceglieranno questo percorso formativo, rafforzando l’attrattività nazionale e internazionale dell’ITS”.

L’ITS Academy di Catania forma già oggi figure altamente specializzate nei settori dell’Aircraft Maintenance e della mobilità sostenibile, attraverso percorsi dedicati ai tecnici manutentori aeronautici. L’arrivo del business jet rappresenta però un salto di qualità decisivo: non più soltanto formazione teorica o simulatori digitali, ma attività pratiche svolte direttamente su un aeromobile reale, così come già avviene nel settore marittimo. Un laboratorio unico nel panorama nazionale delle ITS Academy, destinato a rafforzare il ruolo di Catania come polo di eccellenza nella formazione tecnica aeronautica.