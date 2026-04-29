Catania Book Festival, 13mila presenze in tre giorni: “È una realtà consolidata”

Alla sesta edizione cresce la partecipazione al Palazzo della Cultura

CATANIA – La sesta edizione del Catania Book Festival, ospitata dal 24 al 26 aprile al Palazzo della Cultura, segna un passaggio considerato decisivo dagli organizzatori: da progetto in crescita a manifestazione ormai consolidata nel panorama culturale del Sud Italia.

Secondo i dati diffusi, sono state circa 13mila le presenze complessive nei tre giorni dell’evento.

“Questa edizione rappresenta una svolta – afferma il direttore e ideatore Simone Dei Pieri – non è soltanto più una scommessa, ma una realtà consolidata. I 13mila partecipanti confermano per la sesta volta che esiste un pubblico attento e fidelizzato, trasversale, desideroso di confrontarsi con libri, idee e temi del presente”.

Dei Pieri sottolinea anche la dimensione internazionale del festival, citando la presenza di ospiti come Walsh e Yõlmaz. “Ma il nostro obiettivo non è solo portare grandi nomi: vogliamo costruire occasioni autentiche di incontro tra autori e pubblico. Il Catania Book Festival vuole essere un laboratorio culturale, un luogo in cui i libri diventano strumenti per leggere la realtà e immaginare il futuro”.

Nel corso delle tre giornate il programma ha attraversato generi e linguaggi differenti, confermando la volontà di proporre un’offerta culturale ampia e trasversale.

“La sfida adesso – conclude Dei Pieri – è continuare a crescere senza perdere identità. Catania ha dimostrato di poter essere una capitale culturale del dialogo, dell’incontro e delle idee. Da qui vogliamo ripartire”.