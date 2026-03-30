Catania Book Festival, da Grasso a Oliveri: gli ospiti dal 24 al 26 aprile

Il programma

CATANIA – Saranno Pietro Grasso, Il Trono del Muori e Alice Oliveri tra gli ospiti del Catania Book Festival, in programma dal 24 al 26 aprile al Palazzo della Cultura.

Catania book festival 2026

Grasso presenterà U Maxi (Feltrinelli), un’opera che riporta il lettore dentro l’aula bunker del Maxiprocesso di Palermo, trasformando la materia giudiziaria in un racconto sulla storia recente del Paese. Accanto a lui, Il Trono del Muori porterà sul palco La Muorissea (Mondadori), una rilettura contemporanea e ironica del mito di Odisseo, pensata anche per un pubblico giovane.

“Una cosa stupida”

Alice Oliveri presenterà invece Una cosa stupida (Mondadori), un romanzo che racconta le contraddizioni di una generazione cresciuta tra aspettative e disillusione.

“Il cuore del festival – sottolinea l’ideatore e direttore della manifestazione, Simone Dei Pieri – è nell’alternarsi dei dibattiti sui libri a momenti più intimi, a tu per tu con scrittrici e scrittori, ma anche nell’esplorazione dei nuovi linguaggi e delle nuove formule della narrazione. È questo equilibrio che ci permette di coinvolgere moltissimi giovani, senza perdere l’attenzione di lettrici e lettori più maturi”.