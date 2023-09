Catania, centro di accoglienza sotto stress: più di 600 ospiti nella struttura

La Protezione civile sta montando un altro tendone

CATANIA – Migranti: oltre 600 a Catania, centro accoglienza sotto stress. A Catania va in sofferenza il centro di accoglienza realizzato nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena che dovrebbe ospitare circa 900 persone che è sotto stress con l’arrivo di oltre 600 migranti con la nave Paolo Veronese da Lampedusa.

I trasferimenti

Per consentire di creare spazi liberi per l’accoglienza nell’ex centro vaccinale sono stati effettuati dei trasferimenti, coordinati dalla Prefettura. Inoltre nella struttura, di proprietà del Comune, la Protezione civile regionale sta montando un altro tendone da 300 metri quadrati per ampliare il numero di posti. Secondo quanto si è appreso l’arrivo del traghetto della Siremar a Catania avrebbe subito un ritardo, doveva approdare ieri sera lo ha fatto stamattina, proprio per permettere di effettuare i trasferimenti di almeno 300 migranti già presenti nel capoluogo etneo.