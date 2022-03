Catania, “Colpito il grande traffico di droga e lo spaccio al minuto”

Le parole del dirigente della Squadra Mobile di Catania

CATANIA – Operazione, stamattina, della Polizia di Stato denominata “Mezzaluna” su delega della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di un sodalizio criminale operante nel quartiere di San Giovanni Galermo. L’operazione ha portato all’arresto di 34 soggetti, 30 in tradotti i carcere, 3 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto a misura cautelare. Sono tutti accusati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente e detenzione della stessa ai fini di spaccio.

“Indagini che hanno preso il via, già, da un paio di anni coordinate dalla Direzione Investigativa Antimafia – dice Antonio Sfameni dirigente della squadra mobile – un’attività, quella del sodalizio malavitoso, che riguarda le sostanze stupefacenti destinate al grande traffico e allo spaccio”. Una vera e propria attività di “commerce” quella di via Ustica, nel quartiere di Trappeto Nord, con un introito giornaliero stimato in 10.000 euro al giorno. L’operazione “Mezzaluna” prende il nome dalla conformazione edilizia di via Ustica che per la sua peculiarità agevola il controllo degli ingressi nella piazza di spaccio.