Catania, domani parte il festival ‘Curtigghiu’: tre giorni di musica e socialità

Piazza Duomo farà da cornice all'evento curato dall'Ars, insieme al comune di Catania e Puntoeacapo

Catania ha scelto la Sicilia e i suoi artisti: uno spaccato attuale della musica popolare contemporanea,

amati dal grande pubblico e generazioni diverse. Dal 28 al 30 dicembre Piazza Duomo ospiterà la 3^ edizione del Festival Curtigghiu: tre giorni di musica e socialità, realizzati grazie al supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana, in collaborazione con il Comune di Catania e l’organizzazione di Puntoeacapo ed MCN. Con Lello Analfino (che ne cura la direzione artistica), L’Elfo, Mario Venuti, Babil on suite, Brando Madonia, Roberta Finocchiaro, Collettivo e gli amatissimi The Kolors, unica eccezione al cast tutto siciliano con il Sud nel sangue e molto amati in Sicilia.

Una grande occasione di spettacolo e intrattenimento nel cuore della città di Catania, che vede come sempre al timone il direttore artistico Lello Analfino in questa nuova edizione per dare vita a una festa in cui musica, ritmi, luci si mescoleranno alle parole per divertire, perché il curtigghiu vuole essere uno scambio vivace, diffuso e coinvolgente. Analfino sceglie un cast interamente siciliano, un cast popolare e contemporaneo che si affaccia sulla nuova scena musicale nazionale con alcuni dei nomi più ascoltati nelle radio nazionali, sui social e nei media più seguiti. Ad eccezione dei The Kolors campani doc con il Sud nel sangue, evento interamente finanziato dal Comune di Catania.

“Curtigghiu” ha dimostrato negli anni di essere un momento di aggregazione e di saper promuovere i

territori dove lo abbiamo portato, in maniera eccellente. Abbiamo avuto il privilegio di poter ospitare

artisti di calibro nazionale, ma soprattutto quelle eccellenze, che rendono grande la nostra isola.

Quest’anno Catania diventa lo scenario perfetto per un ritorno alla normalità dopo gli anni di pandemia, si

ritorna a fare Curtigghiu, quindi si ritorna a fare musica e a far brillare la piazza di arte e di cultura questo

è, e rimarrà il nostro obbiettivo che anno dopo anno abbiamo sempre raggiunto con grande

soddisfazione” afferma Lello.

Apertura il 28 affidata al direttore artistico Analfino, da poco fuori con il primo album da solista, e al

rapper catanese L’Elfo, classe ’90, votato alle arti della scienza della doppia H dal 2003. L’indomani

(giovedì 29) il testimone passa a tre nomi di punta, molto amati in città: l’amato Mario Venuti, la band più

“ballata” della città Babil on Suite e il giovane cantautore Brando Madonia, reduce dal recente album da

solista. Finale, venerdì 30, con il gruppo pop delle hit guidato da Stash, i The Kolors, la talentuosa Roberta Finocchiaro e il quartetto Collettivo: penne diverse, legati dalla stessa passione per la musica.

PRIMA SERATA: 28 dicembre

Si comincia mercoledì 28 dicembre con Lello Analfino, voce e volto molto caro alla Sicilia, cantautore da sempre in lotta contro gli stereotipi e le convenzioni, da poco uscito con il nuovo album “Punto e a capo” caratterizzato da sonorità moderne, elettroniche e quasi psichedeliche, che raccontano un nuovo cammino musicale per Lello, sempre costantemente alla ricerca di nuovi stili e nuovi suoni. Sul palco della prima serata anche L’Elfo: Luca Trischitta, in arte L’Elfo, classe 1990, si avvicina alla cultura Hip Hop

nel 2003, grazie alla passione per il writing. Da “Ignorapper” a “Gipsy Prince”, “Vangelo II Luka” e in ultimo “Milord”, L’Elfo ci ha raccontato la vita con gli occhi, con il cuore e con la mente di chi trasuda realtà intima.

SECONDA SERATA: 29 dicembre

La seconda serata di Curtigghiu (giovedì 29 dicembre) vedrà il gradito ritorno di Mario Venuti, un incontro con uno degli autori più importanti della musica italiana degli ultimi 30 anni. Un’occasione per andare oltre il concerto e per conoscere da vicino il cantautore Siciliano, per il quale “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”. Impossibile non ballare e cantare con i ritmi e le sonorità della band Babil On Suite: sette musicisti, dj e compositori catanesi, sono l’incontro di personalità estroverse e peculiari. Insieme danno vita ad una contaminazione di sonorità a cui danno voce le due cantanti Caterina Anastasi e Manola Micalizzi. Sul palco anche il giovane cantautore Brando Madonia: millennial siciliano musicalmente attivo dall’adolescenza, ha già accumulato un curriculum di tutto rispetto, segnato da esperienze importanti, come Bidiel, band fondata nel 2012 e con cui ha partecipato a Sanremo Giovani ed è già fuori con il suo primo album da solista.

TERZA SERATA – 30 dicembre

Gran finale venerdì 30 dicembre con: The Kolors guidati dall’amato Stash, con la vittoria della quattordicesima edizione di “Amici”esplodono come fenomeno con il brano Everytime. Il singolo arriva in pochissimo tempo al primo posto in classifica degli album italiana e viene certificato per ben quattro volte disco di platino. Nel 2018 l’avventura sanremese con Frida (mai, mai, mai), primo brano della band in lingua italiana e il secondo pezzo firmato dai Kolors ad entrare tra le prime dieci posizioni della Top Singoli. Nel 2022 pubblicano l’ultima fatica Blackout. Completano la line up dell’ultima serata anche Roberta Finocchiaro: catanese, classe ’93 – giovane promessa della musica internazionale ha tre album all’attivo e numerose partecipazioni di rilievo, tra questa gli opening act dei live di Elisa, Cristiano Godano e Ben Harper; e Collettivo: quattro artisti che raccontano l’amore, l’amicizia e le delusioni con penne diverse, legati dalla stessa passione per la musica. Il quartetto «Collettivo» nasce a Catania a febbraio 2022, confermando la sorprendente sintonia della nuova band emergente, che in poche settimane di conoscenza fa nascere subito i primi 20 inediti.

