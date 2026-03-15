I militari lo hanno bloccato dopo aver notato i suoi movimenti

CATANIA – Lo vedono armeggiare accanto a un furgone posteggiato temporaneamente in via Etnea da un corriere, che stava consegnando pacchi. Intervengono e lo arrestano mentre stava cercando di impossessarsi di parte del carico, sperando poi di scappare in bicicletta.

Un pregiudicato di 43 anni è stato arrestato: aveva già rubato due pacchi. E nonostante il mezzo di trasporto, li stava portando con sé come se niente fosse pedalando tranquillo verso casa. L’attenzione e la prontezza dei militari del Norm di Piazza Dante hanno consentito così di recuperare la refurtiva e riconsegnarla all’addetto alla consegna.

L’uomo, dopo averli ringraziati, sbigottito per quanto accaduto, ha detto che non era la prima volta che succede. I pacchi erano ancora perfettamente integri. L’arresto è già stato convalidato.