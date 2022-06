Policlinico, caos viabilità: dipendenti esasperati VIDEO

Il Nursind ha diffidato l'azienda ospedaliera e la ditta che gestisce i parcheggi

CATANIA – I medici, gli infermieri e i dipendenti del Policlinico di Catania – precisamente che operano nei presidi di via Santa Sofia – hanno difficoltà a trovare parcheggio. Questo accadrebbe da quando è operativo il nuovo piano viario e di sosta gestito da una ditta esterna. Una situazione per alcuni insostenibile. A LiveSicilia lamentano problemi a trovare un posto per la propria auto e poi un’odissea per andare via a fine turno. Dove molte volte trovano ingorghi e file. Un girone infernale che compromette da una parte la vita lavorativa e dall’altra quella privata. Da diverse settimane hanno sollecitato chi di competenza a trovare una soluzione, ma tutto è rimasto nello ‘stesso stato dell’arte’. E tutto questo ha delle ripercussioni pesanti anche nel traffico di via Santa Sofia, arteria fondamentale nei collegamenti tra Catania, l’Università, l’ospedale e l’hinterland. Ma quello che più preoccupa è il transito delle ambulanze.

E così la protesta è arrivata ai media. Anzi il sindacato Nursind diffida l’azienda universitaria-ospedaliera e alla società di gestione dei parcheggi. Allegato alla nota infuocata un video-prova. “Lunghe file e mezzi incolonnati anche per mezzora all’uscita del policlinico di Catania. Una situazione che sta creando disagi al personale, all’utenza e rischia di rallentare anche il transito delle ambulanze”, si legge. Il sindacato Nursind ha quindi “inoltrato tramite legali una lettera di diffida alla Direzione del Policlinico di Catania e alla società che ha in gestione i parcheggi del policlinico”.



“È inconcepibile e vergognoso che i lavoratori – dichiara il segretario territoriale Salvatore Vaccaro – siano costretti a stare incolonnati anche mezz’ora prima di poter uscire ritornare a casa dopo il turno di servizio. Questa situazione si iscrive nella più ampia problematica dei parcheggi dell’ospedale in affidamento ad una ditta esterna. Più volte abbiamo chiesto di risolvere i problemi relativi al parcheggio e alla viabilità interna dell’ospedale, ma in questo ultimo periodo la situazione è progressivamente peggiorata”. Marco di Bartolo, segretario aziendale policlinico San Marco, rincara la dose: “Questa assurda eredità lasciata dalla precedente amministrazione influisce sulla sfera privata dei dipendenti e si riflette anche nel servizio ai cittadini. Abbiamo fatto delle proposte concrete, ma nessuno veramente si vuole impegnare a risolvere la questione che ha assunto contorni grotteschi.”

Il sindacato ha anche informato l’amministrazione comunale di Catania e il Prefetto per poter, oltre che valutare azioni concrete per risolvere la situazione, scongiurare “atti di spontanea protesta incontrollabili da parte dell’utenza e dei cittadini”.

(Per un problema tecnico, la data di pubblicazione potrebbe risultare errata. L’articolo è pubblicato il 3 giugno 2022)