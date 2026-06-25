In campo l'équipe di Ismett Palermo e l'unità di Oculistica

CATANIA – Eseguito con successo al Policlinico San Marco di Catania un prelievo multiorgano di fegato, reni e cornee, su un uomo deceduto a causa di un grave danno cerebrale.

Catania, prelievo multirogano

L’équipe dell’Ismett di Palermo ha effettuato il prelievo di fegato e reni, mentre a prelevare le cornee è stato l’oculista Salvatore Ficili, dell’Unità operativa diretta da Davide Scollo, subito dopo l’accertamento della morte cerebrale.

A rendere possibile il prelievo è stata la generosità della famiglia del donatore, che ha compiuto un gesto di grande umanità e altruismo.

“Offrire un’opportunità concreta”

“Donare significa offrire agli altri un’opportunità concreta di vita e di futuro – afferma il direttore generale, Giorgio Giulio Santonocito – dietro ogni donazione c’è un atto di straordinaria ricchezza d’animo che consente a molte persone di superare malattie gravi e di ritrovare speranza”.

“A nome dell’Azienda, desidero esprimere profonda riconoscenza ai donatori e alle loro famiglie per questi gesti di grande altruismo. Invito tutti a riflettere sull’importanza della donazione e a esprimere la propria volontà: una scelta responsabile e solidale che può trasformarsi in una nuova possibilità di vita per chi attende un trapianto”, conclude Santonocito.