 Catania, protesta forense: "Nuove barriere oscurano il futuro dell'avvocatura"
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Catania, protesta forense: “Nuove barriere oscurano il futuro dell’avvocatura”

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L'incontro promosso da Avvocatura e futuro
GIUSTIZIA
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CATANIA – Si è tenuta a Catania, presso la Sala “Enzo Tortora” dello Studio Legale Lipera, una conferenza stampa promossa dall’associazione “Avvocatura e Futuro” per denunciare la profonda crisi che sta investendo la professione legale in Italia, sempre più schiacciata da costi elevati, burocrazia asfissiante e percorsi obbligatori che allontanano le nuove generazioni.

Al centro del dibattito, guidato dagli avvocati Giuseppe e Luca Tancredi Lipera insieme all’intervento in collegamento di Domenico Smarrazzo del Foro di Napoli, è emersa la clamorosa e inaccettabile disparità di trattamento subita dai cosiddetti “cassazionisti esclusi”.

A causa della mancata proroga dei termini legislativi, chi ha maturato i requisiti di anzianità entro il 2 febbraio 2026 è stato regolarmente iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori; al contrario, moltissimi colleghi che hanno sostenuto e superato il medesimo, identico esame di abilitazione nello stesso anno si trovano oggi sbarrati l’accesso e costretti a frequentare un oneroso corso a Roma, seguito da un ulteriore esame orale.

Avvocatura e futuro
Gli avvocati Fabio Presenti, Giuseppe e Luca Lipera.

I promotori dell’incontro hanno lanciato un accorato appello formale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente del Senato, Ignazio La Russa – entrambi giuristi – affinché intervengano per sanare questa gravissima ingiustizia. L’allarme lanciato da Catania è netto: tra il crollo delle iscrizioni a Giurisprudenza, le difficoltà economiche dei giovani professionisti e i percorsi formativi privi di utilità pratica, senza un cambio di rotta e senza giovani avvocati non vi sarà alcun futuro per la tutela dei diritti nel nostro Paese.

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