“Soddisfazione per il percorso di stabilizzazione dell’Azienda Policlinico”

La nota della segreteria locale della Federazione Italiana autonomie locali e sanità.

CATANIA. “Siamo felici degli importanti risultati ottenuti nei confronti del personale di comparto quali, incarichi di funzione, semplici e complesse per i ruoli sanitari, tecnico- professionale e amministrativi, prossimi avvii, “PEO” progressioni economiche in fasce 50% per il personale avente diritto e “PEV” progressioni economiche verticali, importantissima crescita economica e professionale per il personale”.

A scriverlo è la segreteria locale della Federazione Italiana autonomie locali e sanità a nome del suo Coordinatore aziendale, Giuseppe D’Angelo.



“Intendiamo rivolgere – conclude la nota – il nostro plauso alla terna Aziendale Capitanata da uno dei più importanti Manager della Sanità Siciliana, Gaetano Sirna, per ultimo nominato commissario straordinario dell’ASP di Ragusa.

Il giusto proselitismo sindacale ed una brillante terna di direzione Aziendale riconducono a migliorare la Sanità Catanese”.