Catania sull’ottovolante: a Paternò festa di colori rossazzurri

Due squadre con gli stessi colori per un gran bel pomeriggio: Capitan Lodi e compagni non ne sbagliano una. Ottava vittoria di fila e primato consolidato.

1' DI LETTURA

PATERNO’. E dire che si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse. Ci saremmo perso lo spettacolo di un pubblico che, da entrambe le parti, non ha fatto manco mancare il proprio apporto. La propria passione. La propria appartenenza. Appena una manciata di chilometri tra Paternò e Catania che tornavano ad affrontarsi a distanza di diciotto anni: l’ultima, inedita, fu nel campionato d’Eccellenza della radiazione per la quale il buon Cavaliere Massimino ebbe di che lottare e dannarsi.

Oggi è un’altra storia. Simile solo nella rincorsa che la proprietà Pelligra vuole prendersi per tentare la scalata al calcio del Belpaese.



Hanno vinto i rozzoazzurri di Catania in una partita praticamente senza storia: Saro, Lodi su rigore, Jefferson e Russotto per chiudere i giochi. La squadra di mister Ferraro ha inanellato il suo filotto di vittorie consecutive rimanendo a punteggio pieno (unica formazione in Italia) e lanciando l’ennesimo segnale di forza ad un campionato finora dominato.

La cornice di pubblico è stata fantastica. Ce la saremmo persa: oggi possiamo invece dire che ne è valsa la pena in uno stadio che non si vedeva colmo a questo modo dai tempi epici di Marcello Lo Bue alla presidenza Pasquale Marino in panchina.



La stagione di capitan Lodi e compagni prosegue. L’entusiasmo non è stato scalfito un minimo. Anzi, i risultati hanno ulteriormente alimentato la passione nei confronti di una squadra che dimostra di essere certamente la più forte. Ma anche quella con carattere e personalità.

[foto Pippo Botta]