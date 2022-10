Tangenziale di Catania, lavori in corso

Probabili disagi per il traffico veicolare regionale.

CATANIA – Questa notte, in fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 4 del mattino, allo svincolo di Misterbianco della Tangenziale Ovest di Catania sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Siracusa. Il provvedimento è necessario per consentire la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate.