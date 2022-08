Una morte inaccettabile, un vuoto incolmabile: l’addio a Federica

Una dinamica dei fatti inspiegabile se non addirittura ingiustificabile.

CATANIA. Tanta rabbia e un forte senso di impotenza. La morte di Federica Wagner ha scosso la comunità di Tremestieri dove la sfortunata e innocente trentenne era nata.

Sabato notte la tragedia lungo il Viale Africa a Catania: la Ford Ka sulla quale era a bordo assieme ad un amico che guidava la vettura è stata centrata in pieno da una Lancia Y che giungeva in direzione opposta.

Una dinamica dei fatti inspiegabile se non addirittura ingiustificabile nella velocità con la quale la Ford è finita col diventare un vero e proprio bersaglio.

Per Federica non c’è stato nulla da fare.

“Una terribile notizia ha sconvolto la quiete di questa domenica – scrive il primo cittadino di Tremestieri, Santi Rando -. In un drammatico incidente avvenuto la scorsa notte a Catania, in Viale Africa, ha perso la vita una nostra giovane concittadina.

Federica Wagner aveva da pochi giorni festeggiato i suoi 30 anni.

Cresciuta a Tremestieri, aveva prestato il servizio civile sul territorio che amava, a contatto con i bambini, presso la scuola Teresa di Calcutta.

Una ragazza dolce e amata da tutti che lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra gli amici.

Federica, resterai nel cuore di tutti noi. Tremestieri ti ricorderà sempre”.