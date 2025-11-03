Catania, viabilità in tilt in zona aeroporto: “Una pessima cartolina”

Bonaccorso (Pd): “Quanto accaduto è inaccettabile”

CATANIA – “Inaccettabile quanto accaduto nel giorno della commemorazione dei defunti – peraltro di domenica – nei pressi dell’aeroporto internazionale di Catania: viabilità paralizzata e cittadini e turisti imbottigliati per ore nel traffico. La Fiera dei morti, organizzata nel vicino parcheggio scambiatore Fontanarossa, e i rientri dopo il ponte di Ognissanti hanno mandato in tilt la circolazione”.

Ad affermarlo è il consigliere comunale del Partito democratico Matteo Bonaccorso, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale “se non sarebbe stato più opportuno individuare una sede diversa per il tradizionale mercato e se per i prossimi anni si è intenzionati a trovare un’area più consona”.

“La zona adiacente allo scalo – ha aggiunto Bonaccorso – è rimasta congestionata fino a tarda sera e sono stati in molti a perdere il volo. È inammissibile che una città che si definisce a vocazione turistica costringa i visitatori a scendere da taxi o autobus, bloccati nel traffico per ore, per raggiungere a piedi l’aeroporto. Una pessima cartolina che si portano a casa e che certamente non giova all’immagine della nostra terra”.

“Ci aspettiamo – ha concluso il consigliere – che il sindaco venga a riferire in Consiglio comunale per chiarire le scelte organizzative che hanno portato a questa situazione”.