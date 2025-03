Chi l’ha detto che il gelato va mangiato solo in estate?

Quando pensiamo al gelato, la prima immagine che ci viene in mente è quella di una calda giornata estiva, con il sole che batte forte e un cono fresco tra le mani. Ma chi ha deciso che il gelato debba essere solo un piacere estivo? La realtà è che oggi le gelaterie non offrono più solo un classico cono o una coppetta, ma una vasta gamma di dolci irresistibili perfetti per tutte le stagioni.

Negli ultimi anni, il trend del gelato tutto l’anno ha preso sempre più piede. Molte gelaterie si sono reinventate, ampliando il loro menù con crepes, waffle, pancake e yogurt arricchiti da gusti innovativi. Il gelato è diventato un’esperienza, un comfort food che si può gustare anche nelle fredde giornate invernali, magari accompagnato da una bevanda calda o da un dessert ancora più goloso.

Se anche tu sei ancora convinto che il gelato sia un’esclusiva dell’estate, è arrivato il momento di cambiare prospettiva. C’è una gelateria a Palermo che ha deciso di sfidare questo taboo, rivoluzionando il concetto stesso di gelato e portando dolcezza nelle vite di tutti, 365 giorni l’anno.

Gelato Paradice: il paradiso dei golosi, tutto l’anno

Paradice non è solo una gelateria, ma un vero e proprio tempio del dolce. Presente da sempre all’interno del rinomato centro commerciale Forum Palermo, ha recentemente aperto una nuova sede nel cuore della città, in Piazzale Ungheria 8, per essere ancora più vicina ai palermitani e ai turisti che vogliono concedersi una coccola dolce in qualsiasi stagione.

Ma Paradice non si limita più al classico gelato. Oggi è un punto di riferimento per chi ama i dolci a 360 gradi. Qui puoi trovare:

Gelato artigianale con ingredienti freschi e naturali

con ingredienti freschi e naturali Crepes dolci farcite con creme e topping irresistibili

dolci farcite con creme e topping irresistibili Yogurt soft , perfetto per chi cerca un’opzione più leggera ma altrettanto gustosa

, perfetto per chi cerca un’opzione più leggera ma altrettanto gustosa Waffle croccanti fuori e morbidi dentro, con infinite combinazioni di gusti

croccanti fuori e morbidi dentro, con infinite combinazioni di gusti Pancake soffici e deliziosi, ideali per una merenda o una colazione golosa

Ogni dolce è un’esplosione di gusto, preparato con ingredienti di alta qualità per regalare un’esperienza unica.

L’eccellenza di una buona gelateria: artigianalità, qualità e innovazione

Cosa distingue una vera gelateria artigianale da una qualsiasi gelateria commerciale? La qualità degli ingredienti, la creatività nei gusti e la capacità di innovarsi continuamente. Paradice ha fatto di questi elementi il proprio punto di forza.

Ma la vera chicca di Paradice sono i gusti gourmet, che cambiano ogni settimana per offrire sempre qualcosa di nuovo ai clienti più curiosi. Alcune delle proposte più amate includono:

Caramello salato e arachidi , un’esplosione di sapore che ha conquistato così tanti clienti da diventare un must del locale

, un’esplosione di sapore che ha conquistato così tanti clienti da diventare un must del locale Santa Rosalia , un gusto speciale che verrà proposto periodicamente, ispirato alla tradizione e ai sapori della città

, un gusto speciale che verrà proposto periodicamente, ispirato alla tradizione e ai sapori della città Pistacchiosa , una delizia su tre strati: gelato al pistacchio, crema al pistacchio e un generoso granellone di pistacchio tostato

, una delizia su tre strati: gelato al pistacchio, crema al pistacchio e un generoso granellone di pistacchio tostato Cookies Caramel , la combinazione perfetta tra la dolcezza del biscotto e l’intensità del caramello

, la combinazione perfetta tra la dolcezza del biscotto e l’intensità del caramello Croccante Amarena , un mix irresistibile tra il sapore fruttato dell’amarena e la croccantezza della variegatura

, un mix irresistibile tra il sapore fruttato dell’amarena e la croccantezza della variegatura Mango , un gusto fresco ed esotico che sta conquistando sempre più appassionati

, un gusto fresco ed esotico che sta conquistando sempre più appassionati Siciliano (disponibile solo nella sede di Piazzale Ungheria), una creazione amatissima dai turisti, con base di mandorla, variegatura al pistacchio e mandarino e mandorla tostata caramellata

Grazie a questa continua ricerca di innovazione, Paradice è riuscita a distinguersi in qualsiasi periodo dell’anno.

Se sei un amante del gelato e dei dolci in generale, Paradice ti aspetta nella sua nuova sede in Piazzale Ungheria 8 e nella storica sede del Forum Palermo. È possibile seguire la gelateria anche sui canali Instagram e Facebook per restare aggiornati su tutte le novità, i gusti gourmet della settimana e le golose creazioni.