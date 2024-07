È stato ricoverato d’urgenza per le ferite riportate

ROMA – Una serata tranquilla da trascorrere in pizzeria con la famiglia, moglie e figli di 10 anni, si è trasformata in un incubo per un avvocato che è stato picchiato perché aveva chiesto ad un uomo di legare il cane. I fatti si sono verificati a Roma, nel quartiere Balduina, nella giornata di ieri, domenica 21 luglio.

L’avvocato era in pizzeria con la famiglia, qualche minuto dopo è entrato un uomo accompagnato dal suo cane, un molosso, senza guinzaglio, la moglie dell’avvocato ha chiesto di legarlo viste le dimensioni.

Il giovane non ha gradito la richiesta e si è scagliato contro l’avvocato che è stato preso ripetutamente a pugni.

Durante la raffica di pugni i familiari dell’avvocato e gli altri ospiti della pizzeria hanno urlato, così il ragazzo si è placato. I carabinieri sono intervenuti ma il giovane padrone del molosso non è stato arrestato. Dainelli ha denunciato quanto accaduto.

L’uomo, di 63 anni, è stato ricoverato d’urgenza per le ferite riportate e ne avrà per 15 giorni.