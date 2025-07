Chinnici, il ricordo di Del Monaco: “Magistrato dalle grandi intuizioni”

Le parole del comandante della legione carabinieri Sicilia

PALERMO – “Un grande uomo, con la schiena dritta e soprattutto un magistrato cui si devono tantissime intuizioni sotto il profilo investigativo ed innovazioni sotto l’aspetto legislativo, recepite nella legge Pio La Torre. Un magistrato illuminato, persona con una grande visione che ha intuito da subito quali erano i metodi e le leggi da applicare per il contrasto alla mafia”. Questo il ricordo del giudice Rocco Chinnici, da parte del Comandate della Legione carabinieri Sicilia, generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, nel giorno del 42esimo anniversario della strage di via Pipitone Federico.

A conclusione dell’intervento, Del Monaco ha voluto ricordare tutti coloro che sono caduti nella lotta alla mafia, magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine, affermando che “è il modo migliore per non scordare gli eroi che prestando il giuramento di servire lo Stato hanno aiutato sempre la collettività e che con il loro sacrificio hanno permesso alle future generazioni di poter vivere in un futuro migliore”.