“Chiricopa” è il cocktail che trasforma le calde serate estive in momenti di puro piacere. Preparato con il Chinotto, è il terzo drink realizzato con l’Antica Ricetta Siciliana di bibite Polara.

La voglia di dissetarsi assaporando il lento fluire del tempo in una calda giornata estiva in Sicilia ispira il terzo e ultimo cocktail con protagonista la linea Antica Ricetta Siciliana Polara.

Il suo nome è “Chiricopa”, la parola siciliana usata per indicare l’albicocca, il suo sapore è fruttato, il suo sentore agrumato e il suo sorso è morbido. Il cuore pulsante della ricetta è il Chinotto ARS, una bevanda dal sapore originale, amarognolo e fresco, raffinato e ricercato, che qui si mixa armoniosamente a un liquore all’albicocca e alla vodka.

Il Chinotto di Polara si presta alla realizzazione di irresistibili drink e, con la sua versatilità, gioca abilmente con la fantasia dei bartender. Emmanuel Ferrante de La Merceria di Modica l’ha usato per preparare, in anteprima per LiveSicilia, il terzo cocktail facilmente ricreabile a casa che trasforma le calde serate estive in momento di puro piacere.

Rinfresca ed energizza, scuote e abbraccia. “Chiricopa” è un cocktail intenso che invita a vivere il momento, a fermarsi ad ammirare il paesaggio, a stare seduti in riva al mare lasciandosi ammaliare dal suo ritmico sciabordio. “Chiricopa” è l’incanto del tramonto, il variare del vento, il calore del sole. È la “Vita di Sicilia”, semplice e complessa, piena e tonda, corposa e morbida. È il colore delle emozioni che l’estate siciliana rende più splendenti.

Prepara “Chiricopa” con: 45ml Vodka, 37,5ml Bitter ThrutApricot, Polara Chinotto Antica Ricetta Siciliana. Guardate la videoricetta!