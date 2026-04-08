 Cina, 41 mila giovani volontari impegnati dal 2024 contro la desertificazione
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Cina, 41 mila giovani volontari impegnati dal 2024 contro la desertificazione

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