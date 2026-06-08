 Cina, avviato il progetto di navigazione sul terzo fiume più lungo al mondo
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Cina, avviato il progetto di navigazione sul terzo fiume più lungo al mondo

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WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha avviato la costruzione di un megaprogetto di navigazione, che include quella che dovrebbe diventare la più grande chiusa al mondo per navi nell’entroterra, in risposta alla crescente domanda di trasporto lungo lo Yangtze, il terzo fiume più lungo al mondo.

Il vice primo ministro cinese Ding Xuexiang, anche membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dato il via alla costruzione del nuovo progetto di navigazione delle Tre Gole durante una cerimonia di avvio dei lavori a Yichang, nella provincia centrale cinese dello Hubei.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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