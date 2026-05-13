 Cina, investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cina, investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi

Cina, investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La costruzione delle ferrovie in Cina ha registrato progressi costanti nei primi quattro mesi del 2026, con gli investimenti in immobilizzazioni in crescita del 3,2% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese.

Nel periodo gennaio-aprile, tali investimenti nel settore ferroviario hanno raggiunto i 200,8 miliardi di yuan (circa 29,34 miliardi di dollari), secondo i dati della China State Railway Group Co., Ltd.

Nella prossima fase, la società porterà pienamente avanti i principali progetti ferroviari previsti dal 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato l’operatore.

La società promuoverà in modo ordinato la pianificazione e la costruzione delle ferrovie, intensificando gli sforzi per realizzare un sistema ferroviario moderno secondo standard di livello mondiale e fornendo un solido sostegno allo sviluppo di alta qualità del Paese.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI