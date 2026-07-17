 Cina, l’aviazione civile registra una crescita costante nel primo semestre
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore dell’aviazione civile cinese ha mantenuto una crescita costante nel primo semestre di quest’anno (H1), con un aumento del 6,4% su base annua del volume complessivo dei trasporti, salito a 83,37 miliardi di tonnellate-chilometro. Lo riportano i dati ufficiali diffusi ieri.

Nel periodo gennaio-giugno, il settore ha gestito 380 milioni di passeggeri, in aumento dell’1% su base annua. Il volume del trasporto di merci e posta è cresciuto del 6%, raggiungendo i 5,073 milioni di tonnellate, secondo l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAC).

La forte espansione dei trasporti internazionali è emersa come uno dei principali elementi della performance del settore nel primo semestre. Durante questo periodo, la Cina ha aggiunto sette destinazioni internazionali per il trasporto passeggeri e 19 destinazioni internazionali per il trasporto merci.

I volumi di passeggeri e merci gestiti dalle compagnie aeree cinesi nel mercato Asia-Europa sono entrambi aumentati di oltre il 20% su base annua. In particolare, il traffico passeggeri verso l’Asia centrale, l’Asia meridionale e l’America Latina è cresciuto rispettivamente del 79,8%, del 42,3% e del 78,5%.

Anche l’efficienza operativa del settore ha registrato un continuo miglioramento. Nel primo semestre, il tasso di regolarità dei voli ha raggiunto il 93,5%.

Con l’arrivo del picco estivo dei viaggi, il numero medio giornaliero di voli in Cina è recentemente risalito a 18.000, mentre il traffico giornaliero di passeggeri si è stabilizzato sopra la soglia dei 2 milioni.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –

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