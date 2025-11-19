 Cina, previste almeno due ore di attività fisica al giorno nelle scuole
1 min di lettura

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli studenti delle scuole

primarie e medie in Cina dovranno svolgere attività fisica

completa per non meno di due ore al giorno, hanno dichiarato

mercoledì le autorità educative.

Alle scuole viene richiesto di garantire un’offerta completa di

corsi di educazione fisica e salute e di assegnare un numero

sufficiente di ore a tali attività, secondo un documento appena

pubblicato relativo al rafforzamento del benessere fisico degli

studenti.

Le scuole sono inoltre incoraggiate a organizzare una sessione di

attività fisica di qualità al mattino e una al pomeriggio tra le

lezioni, ciascuna della durata minima di 30 minuti, ha precisato

il Ministero dell’Istruzione.

I programmi universitari dovranno fornire almeno 144 ore di corsi

di educazione fisica, mentre i college professionali ne dovranno

offrire almeno 108, ha aggiunto il ministero.

Il documento invita inoltre a coltivare un maggior numero di

talenti sportivi, a rafforzare il corpo docente di educazione

fisica e a migliorare la valutazione della loro performance

didattica.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

