Circolo Canoa Catania, a San Miniato si assegna lo scudetto U21 maschile

Weekend toscano per il gruppo etneo con l'obiettivo di far bene ed arrivare il più in alto possibile

2' DI LETTURA

CATANIA – A San Miniato (Pisa) si assegna lo scudetto Under 21 maschile della canoa polo. Weekend toscano per il gruppo del Circolo Canoa Catania, che schiererà in acqua due squadre: Jomar Club Catania A e Jomar Club Catania B. Obiettivo far bene ed arrivare il più in alto possibile. Ad allenare i due team catanesi è la neocampionessa d’Europa, Alessandra Catania fresca vincitrice in quel di Belfast della Champions League femminile con la Polisportiva Canottieri Catania. Domani il via alla giornata di campionato; a seguire i playoff, che si concluderanno domenica con la finalissima (prevista alle ore 15,10) per il titolo italiano Under 21 maschile.

Jomar Club Catania A con: Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Simone Guttà, Andrea Puglisi, Tommaso Lampò, Mirko Bella e Paolo Messina. Rossazzurri nel Girone D con Borgata Mar. Lerici, C.M.M. N. Sauro e Canoa Club Bologna.

Jomar Club Catania B in acqua con: Simone Landolina, Pietro Marchese, Alessio Iurato, Edoardo Scuderi, Mattia Costanzo, Cristiano Tati, Luca Costanzo e Giorgio Alì. Catanesi nel gruppo B con Circolo Nautico Posillipo, Chiavari Cp Academy e Idroscalo Club. Nel girone A giocheranno: Canottieri Ichnusa, Canottieri Comunali Firenze e Canoa Polo Ortigia. Nel raggruppamento C si sfideranno Canoa Club Napoli, Sport Club Ognina, Arenzano e San Miniato. Domani si comincerà con Circolo Nautico Posillipo-Chiavari Academy (ore 8,30). Allo stesso orario si giocherà Canoa Polo Ortigia-Canottieri Comunali Firenze. Alle ore 8,55 debutto per lo Jomar Club Catania B, che sfiderà l’Idroscalo Club. Sempre alle 8,55 sarà in acqua lo Jomar Club Catania A, che affronterà il C.M.M. N. Sauro. Per lo Sport Club Ognina primo incontro, alle ore 9,20, contro il Canoa Club Napoli. Domenica squadre impegnate dalle ore 8 alle 15.10.

TROFEO DELLE REGIONI

Grande spettacolo a San Miniato dove si disputerà anche il Trofeo delle Regioni. A darsi battaglia Sicilia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli, Sardegna e Campania. La squadra della Trinacria, allenata da Salvo Cannavò (Sport Club Ognina) giocherà con: Lorenzo Messina (Polisportiva Nautica Katana), Andrea Toscano (Katana), Adriano Somma (Katana), Andrea Grungo (Katana), Davide Cannavò (Katana), Samuele La Manna (Polisportiva Canottieri Catania), Fabrizio Di Giovanni (Katana) e Luigi Siagura (Polisportiva Canottieri Catania).