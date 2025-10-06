Clama for Business Srl: formazione, innovazione e toelettatura al servizio dei professionisti

Palermo. Da oltre dieci anni, Clama for Business Srl si distingue come una delle realtà più dinamiche e consolidate nel panorama della formazione professionale e della distribuzione di attrezzature per la toelettatura in Italia. Oggi, l’azienda rappresenta un punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso di crescita nel settore del benessere animale, grazie a una proposta formativa riconosciuta ufficialmente dalla Regione Sicilia e a una lunga esperienza commerciale nel campo degli strumenti e dei prodotti per la cura di cani e gatti.

Fondata con l’obiettivo di unire competenza imprenditoriale e passione per il mondo della toelettatura, Clama for Business Srl è oggi accreditata come centro di formazione professionale e figura nel catalogo regionale della Sicilia tra gli enti abilitati a erogare corsi riconosciuti a livello nazionale ed europeo. L’azienda ha scelto di non limitarsi a proporre un’offerta formativa tradizionale, ma di coniugare didattica, pratica e supporto al lavoro, offrendo ai propri studenti concrete opportunità di inserimento professionale in un settore in forte crescita.

Un doppio ruolo: formazione e distribuzione

Ciò che rende Clama for Business Srl un caso quasi unico in Italia è il suo doppio ruolo: da un lato centro di formazione accreditato, dall’altro distributore ufficiale per il mercato italiano di Chadog Diffusion, colosso francese che da oltre trent’anni opera a livello internazionale nella produzione e distribuzione di strumenti, accessori e prodotti dedicati alla toelettatura professionale.

Essere partner e distributore di un marchio leader mondiale come Chadog significa per Clama garantire non solo prodotti di altissima qualità, ma anche aggiornamenti costanti sulle innovazioni del settore, strumenti certificati e un servizio post-vendita affidabile. Sul portale ufficiale www.clama.it, infatti, i professionisti possono trovare un catalogo completo di articoli che spazia da forbici professionali, tavoli e vasche da toelettatura, fino a phon, soffiatori e prodotti cosmetici dedicati al benessere animale.

L’esperienza decennale nella distribuzione ha rafforzato ulteriormente la credibilità dell’azienda come punto di incontro tra la teoria e la pratica, tra chi desidera formarsi e chi già opera come toelettatore.

L’offerta formativa: corsi riconosciuti e qualifiche europee

Uno degli aspetti più rilevanti dell’attività di Clama for Business Srl è senza dubbio il settore formativo. Oggi l’azienda propone due percorsi principali, entrambi accreditati e validi a livello europeo:

Corso di 600 ore per disoccupati: un programma completo e strutturato pensato per chi desidera intraprendere la carriera di toelettatore partendo da zero. Il corso è aperto a chi ha già conseguito un diploma e si svolgerà nelle aule dedicate del centro di formazione di Clama for Business. La parte pratica avrà luogo direttamente presso la sede ufficiale del centro, mentre lo stage conclusivo sarà ospitato all’interno di toelettature affiliate al marchio Clama. Questo percorso porta a diventare “Esperto in toelettatura”, una figura sempre più

richiesta sul mercato del lavoro. Non mancano, inoltre, interessanti opportunità di inserimento: molti allievi, una volta formati, hanno anche la possibilità di intraprendere collaborazioni con le toelettature affiliate o con le strutture in franchising che fanno capo a Clama for Business Srl.

Corso di 300 ore per toelettatori già attivi: rivolto a chi lavora già nel settore, possessori di partita iva, al fine di ottenere un titolo, quale attestato di specializzazione da un ente accreditato. Tale corso si identifica come inizio di un percorso, tanto auspicato, dagli operatori del settore, al fine di ottenere una figura normata e riconosciuta ufficialmente in tutta Europa.

Questa offerta dimostra come Clama for Business Srl abbia deciso di colmare un vuoto storico: per anni, infatti, la toelettatura in Italia è stata una professione basata soprattutto sull’esperienza pratica e sulla passione personale, senza un percorso standardizzato e ufficialmente riconosciuto. Oggi, grazie a iniziative come quelle di Clama, è possibile riconoscere una figura formativa e professionale a un mestiere che richiede competenze tecniche, conoscenze normative e abilità relazionali con i clienti.

Per maggiori dettagli sui programmi e sull’accreditamento, gli interessati possono consultare il sito istituzionale www.centroformazionesicilia.it, dove è possibile accedere a informazioni aggiornate sulle iscrizioni, i bandi attivi e i requisiti di partecipazione.

Tra innovazione digitale ed esperienza pratica

Un altro punto di forza dei corsi di Clama for Business Srl è la capacità di integrare didattica tradizionale e strumenti digitali. Una parte della formazione viene erogata anche in modalità online, permettendo a chi già lavora di conciliare impegni professionali e aggiornamento formativo. L’e-learning, infatti, si rivela fondamentale soprattutto per i toelettatori che desiderano ottenere la qualifica di 300 ore senza dover interrompere parte della propria attività quotidiana.

La formazione pratica, invece, si svolge nei laboratori e nei saloni convenzionati, sotto la supervisione di docenti e professionisti esperti, garantendo agli studenti una preparazione completa e concreta, indispensabile per affrontare le sfide quotidiane di un mestiere complesso e ricco di responsabilità.

Clama, una realtà al servizio del territorio

L’impatto di Clama for Business Srl non riguarda solo il mondo della formazione, ma anche lo sviluppo economico e sociale del territorio. Essere riconosciuti come ente accreditato dalla Regione Sicilia significa infatti contribuire all’occupazione e alla valorizzazione di una filiera che unisce artigianato, commercio e servizi.

Molti allievi, al termine dei corsi, scelgono di aprire un proprio salone di toelettatura, generando nuove attività imprenditoriali locali e contribuendo a creare opportunità di lavoro in un settore che non conosce crisi. La cura degli animali da compagnia, infatti, rappresenta una delle spese prioritarie per le famiglie italiane, e i dati dimostrano come la domanda di servizi di grooming sia in costante crescita.

Una missione chiara: professionalizzare la passione

In definitiva, la missione di Clama for Business Srl può essere sintetizzata in una frase:

“trasformare la passione per gli animali in una professione riconosciuta”. Con un piede nella

formazione e l’altro nella distribuzione di prodotti, l’azienda ha saputo creare un modello virtuoso che mette in relazione studenti, professionisti e mercato, offrendo strumenti concreti per crescere e innovare.

Chi oggi sceglie di affidarsi a Clama non trova solo un corso o un catalogo di prodotti, ma entra in una rete strutturata e affidabile, capace di accompagnarlo in tutte le fasi del proprio percorso professionale: dalla formazione iniziale, alla specializzazione, fino all’avvio di un’attività imprenditoriale autonoma.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, oltre al sito www.clama.it, è possibile visitare il portale istituzionale dell’ente su www.centroformazionesicilia.it e la pagina ufficiale di Clama for Business Srl dedicata alla formazione e ai progetti attivi.