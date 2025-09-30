Club Day, negozi Decathlon di tutta Italia spazi di sport per un giorno

MILANO (ITALPRESS) – I negozi Decathlon di tutta Italia si sono trasformati sabato 27 settembre in palestre a cielo aperto e campi da gioco. E’ stato il Club Day 2025, un evento che ha acceso la passione sportiva nel cuore delle community locali.

Il Club Day nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare le persone allo sport, creare legami e dare voce alle associazioni sportive locali. Tre i format pensati per raccontare lo sport in tutte le sue sfumature: Essential per incontrare i club; Elite per dialogare e vivere lo sport all’interno degli store; Premium per trasformare i negozi in vere e propri campi da gioco, con premiazioni e diplomi dedicati ai più piccoli.

“Quello che abbiamo vissuto è molto più di un evento: è stata un’esplosione di energia e passione – ha affermato Matteo Galata, Sales Manager B2B Italia -. I club sportivi hanno trovato il palcoscenico che meritano, i partecipanti hanno portato entusiasmo e curiosità. Insieme, abbiamo dimostrato che lo sport è connessione, gioia e libertà. Ed è così che continueremo: muovendo le persone attraverso le meraviglie dello sport”.

“Il successo del Club Day 2025 non rappresenta un traguardo, ma un nuovo punto di partenza – si legge in una nota di Decathlon -. Una promessa per il futuro: continuare a creare occasioni in cui lo sport non solo si pratica, ma si vive, si condivide e diventa il linguaggio universale di comunità sempre più unite”.

Nel corso del Club Day 2025, 136 negozi Decathlon sparsi in tutta Italia si sono trasformati in spazi di sport e condivisione, ospitando più di 300 club sportivi che hanno portato con sè la propria energia, le discipline praticate e le storie delle loro community.

Più di 5.000 persone hanno preso parte alla giornata scendendo in campo e provando 10 sport: calcio, basket, volley, rugby, tennis, fitness, padel. “Una vera e propria festa che, oltre ai sorrisi e alle emozioni condivise, ha visto anche la nascita di nuove adesioni e tessere, segno tangibile della voglia di continuare a vivere lo sport ogni giorno, insieme”, conclude la nota.

