Commissioni personali durante l’orario di lavoro: denunciato

Per un operatore ecologico, il reato ipotizzato è peculato

1' DI LETTURA

CATANIA – I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno indagato per il reato di peculato un dipendente di una nota azienda addetta alla raccolta dei rifiuti urbani nel comune etneo. L’uomo, infatti, durante l’orario di servizio e per fini personali, è stato notato mentre faceva ingresso ad alta velocità a bordo del veicolo di servizio addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, all’interno del parcheggio di una nota struttura sanitaria, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti, allertati dai responsabili della struttura sanitaria, che hanno bloccato ed identificato il dipendente. L’uomo ha confessato ai poliziotti di essersi recato nella struttura durante l’orario di servizio per ritirare alcuni farmaci, omettendo di svolgere le proprie mansioni di raccolta dei rifiuti nell’area che gli era stata assegnata. Il dipendente infedele è stato così indagato per il reato di peculato e la sua condotta segnalata al datore di lavoro.