Corruzione e falso, assolto il funzionario regionale Giancarlo Teresi

È coinvolto nell'inchiesta con Carmelo Vetro e Salvatore Iacolino

MARSALA (TRAPANI) – Il funzionario del dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità Giancarlo Teresi, che all’epoca dei fatti, nel 2019, ricopriva il ruolo di ingegnere capo del genio civile di Trapani, è stato assolto dal tribunale di Marsala dalle accuse di corruzione e falso ideologico in concorso.

Con lui è stato assolto anche l’ingegnere Salvatore Zaccaro, un libero professionista accusato solo di falso in concorso. Per entrambi, i giudici hanno sentenziato che “il fatto non sussiste”.

Il tecnico regionale, che nel marzo 2020 fu posto agli arresti domiciliari, era accusato di avere ricevuto “mazzette” e regalie da un imprenditore messinese quando si trovò a svolgere la funzione di direttore dei lavori nell’appalto per il dragaggio del porto-canale di Mazara del Vallo (Trapani).

La presunta corruzione di Teresi si sarebbe sostanziata in 700 euro per l’acquisto di un’auto d’epoca Alfa Romeo, un soggiorno gratuito in un albergo di Messina e una cena in un ristorante di Milazzo per sé e altri cinque ospiti.

Le regalie, sempre secondo l’accusa, sarebbero state fatte da Giuseppe Micali, titolare della “Ecol 2000”, l’impresa che si aggiudicò i lavori per il dragaggio del porto-canale di Mazara del Vallo, per un importo di 836 mila euro circa. Regalie a Teresi, inoltre, secondo gli investigatori, sarebbero arrivate anche dal ravennate Giorgio Calderoni, che con la sua ditta aveva preso parte ai lavori di escavazione al porto canale. Lo scorso 10 marzo, Teresi è stato nuovamente arrestato con l’accusa di avere favorito in alcuni appalti imprese di mafiosi in cambio di “mazzette”.