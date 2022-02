Covid, Sileri: in Italia oltre 1,5 milioni di over 50 non sono vaccinati

L'intervento del Sottosegretario alla Salute

ROMA – Vi è un numero importante di non vaccinati tra gli over 50: “sopra il milione e mezzo, intorno al milione e sei-settecentomila persone ancora non vaccinate che si stanno avvicinando alla vaccinazione. Sono quelle persone che sono dubbiose e sulle quali dobbiamo agire con maggior forza, intendo dire di dialogo”.

A fare il punto è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione ‘I fatti vostri’ su Rai2. “Occorre avvicinarle e far capire loro l’importanza della vaccinazione- aggiunge Sileri- perché saranno le stesse persone in quella fascia di età che potranno rischiare complicanze magari il prossimo anno, in autunno, quando continuerà a circolare o circolerà ancora di più il virus, non so se questa variante o un’altra, immagino e spero la stessa che già conosciamo”. La situazione nella fascia di età 5-11 anni, per quanto riguarda la vaccinazione e non solo è invece per il sottosegretario alla Salute “ottima”. “Il numero di vaccinati è cresciuto -sottolinea- e abbiamo anche una quota importante di bambini che hanno avuto la malattia, quindi sono guariti. Questo consente, soprattutto la vaccinazione, di poter allentare e migliorare le regole per la scuola. Per migliorare intendo anche renderle più comprensibili alla popolazione: rimodulando con frequenza le regole, spesso le persone si smarriscono. Semplificare le regole e usarle quando servono credo sarà la vera convivenza con virus”.