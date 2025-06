Creme, farine selezionate e oltre 50 gusti: la pizzeria che ha conquistato tutti

Aperta nel 2015, la pizzeria Pizza Chef si è affermata nel tempo come una delle realtà più apprezzate di Bagheria. Fondata da Giuseppe Di Stefano, pizzaiolo di seconda generazione, l’attività nasce dalla volontà di creare un progetto personale e indipendente, pur mantenendo salda la tradizione familiare. A quasi dieci anni dall’apertura, Pizza Chef continua a distinguersi per la qualità delle materie prime, l’attenzione alla lavorazione dell’impasto e un’offerta ampia e variegata, pensata per rispondere alle diverse esigenze della clientela.

Fin da subito il locale si distingue per una proposta fuori dagli schemi: Pizza Chef è la prima pizzeria della zona a puntare sulle pizze cremose, ovvero con basi cremose come quella ai funghi porcini, ai carciofi, alle melenzane e tante altre. Nel tempo il menu si è ampliato fino a raggiungere oltre 50 varianti di pizza, tutte realizzate con ingredienti selezionati personalmente dal titolare. L’obiettivo è garantire una qualità costante, senza compromessi su freschezza e provenienza.

Due delle pizze più richieste dai clienti sono la “Bronte”, con crema di pistacchio, mozzarella di bufala e prosciutto cotto alle erbe, e la “Borneo”, con crema ai funghi porcini, bufala, melanzane e speck. Abbinamenti che testimoniano una ricerca attenta nei sapori e nella combinazione degli ingredienti, valorizzando sia i prodotti tipici siciliani sia quelli provenienti da altre regioni.

Impasto alla romana, opzioni senza glutine e tradizione locale

Un altro elemento distintivo dell’offerta è la possibilità di scegliere l’impasto alla romana: una pasta sottile, croccante e leggera, pensata per chi cerca una pizza gustosa ma più digeribile. Un’opzione che riscuote grande successo tra i clienti, sempre più attenti alla leggerezza dell’impasto oltre che al gusto.

Pizza Chef è anche attrezzata per rispondere alle esigenze alimentari di chi è intollerante al glutine. Il locale dispone di un piano cottura separato per la preparazione dei piatti senza glutine, garantendo sicurezza e qualità. L’offerta gluten free comprende non solo pizze, ma anche panini e fritti, così da offrire un’esperienza completa anche a chi ha esigenze specifiche.

Accanto alle pizze, il locale propone anche alcune specialità tipiche della tradizione bagherese, come lo sfincione classico e la focaccia con ricotta, sottolineando il legame con il territorio e con le radici culinarie locali, mantenendo viva la cultura gastronomica della zona.

Il forno a legna, ancora oggi utilizzato per la cottura, è una garanzia in più per i clienti: le pizze cuociono in pochi minuti, conservando intatto il sapore degli ingredienti e acquisendo quella consistenza e fragranza che solo la legna sa offrire.

La pizzeria con servizio a domicilio

Il locale è aperto tutti i giorni a cena. La posizione centrale della pizzeria, in via del Cavaliere 104 – alle spalle del noto bar Anni 20 – la rende facilmente raggiungibile da ogni parte della città. Inoltre, grazie al servizio di consegna a domicilio attivo su prenotazione al numero 091 904247, Pizza Chef arriva direttamente a casa anche nei comuni limitrofi come Casteldaccia e Ficarazzi.

Per rimanere aggiornati sulle novità del menu, le promozioni e gli eventi in programma in occasione dell’anniversario, è possibile seguire la pizzeria sui canali social: Facebook e Instagram.