A Messina, dal 15 al 18 dicembre scopri l’affascinante mondo del motorsport elettrico e non solo

3' DI LETTURA

Una quattro giorni interamente dedicata alla mobilità alternativa. Più di 50 mezzi votati alla mobilità del futuro in rappresentanza di oltre 10 brand.

Un viaggio attraverso la storia della mobilità sostenibile, dalle carrozze d’epoca, passando per le auto stradali EV/PHEV, fino alla DS E-TENSE FE due volte campione del mondo, la Giulia ETCR by ROMEO FERRARIS, protagonista del mondiale ETCR, le smart e-cup, prime auto al mondo a dare vita a un campionato turismo elettrico e le nuove Tesla Model 3 che daranno vita ad una serie full electric il prossimo anno. E poi monopattini elettrici, e-bike, scooter, bus elettrici.

Un evento straordinario, organizzato da Atm Spa con la collaborazione del Comune di Messina, che verrà inaugurato alla presenza del Sindaco, Federico Basile, del Vicesindaco, Salvatore Mondello, e del Presidente Di Atm Spa, Giuseppe Campagna giovedì alle 17.00 all’incrocio tra Via Camiciotti e il Viale San Martino, proprio nel cuore dell’isola pedonale di Viale San Martino e Piazza Cairoli.

L’evento, che si terrà dal 15 al 18 dicembre nella nuova area pedonale appositamente allestita dal Comune di Messina per le festività natalizie, vedrà una serie di iniziative volte a scoprire l’affascinante mondo del motorsport elettrico e non solo.

Un viaggio attraverso la storia della mobilità a partire dal carretto siciliano, fino alle nuovissime auto elettriche, e alle meravigliose sportive che per la prima volta da Abu Dhabi, passando per Montecarlo, approdano a Messina portando con sé tutto il fascino del Vecchio Nurburgring.

Ideale partenza del percorso la colonnina di ricarica di Atlante, partner dell’iniziativa, punto di inizio del viaggio della città di Messina attraverso la mobilità sostenibile.

Nell’ambito della manifestazione si potrà effettuare una prova gratuita dei monopattini elettrici Lime in piazza Cairoli e nei percorsi guidati tracciati dall’azienda. Grazie ad un accordo con Atm, inoltre, chi lo vorrà potrà usufruire di uno sconto del 30 % sulle successive tre corse nei percorsi guidati.

In piazza Cairoli previste inoltre attività per bambini. I più piccoli infatti non solo potranno colorare le moto e i caschi dei loro sogni, ma grazie alla collaborazione dell’associazione AssoSport Tridente e dell’istruttore Giuseppe Germano, potranno provare le piccole moto elettriche nella pista appositamente allestita nella piazza.

Prevista anche una mostra fotografica a cura di ACI.

Tra le attività in programma le prove con i simulatori di guida professionali dinamici, una esposizione di auto storiche, tra cui una Autobianchi degli anni ’30, una esposizione di carrozze storiche, e un vero e proprio viaggio nel mondo del trasporto pubblico locale, a partire dai mezzi d’epoca di atm fino agli ultramoderni elettrici Iveco. In mostra anche auto moderne elettriche e ibride e auto e moto elettriche dei più importanti brand.

“Da sempre – dichiara il presidente di Atm Giuseppe Campagna – Atm SpA è impegnata sul tema della mobilità sostenibile. Dopo il successo riscosso dalla passata edizione dell’E-motor show continuiamo a seguire il filone della nuova mobilità portando a Messina un evento unico nel suo genere. Per una mobilità che cambia e si evolve rimanendo sempre al fianco dei cittadini. Atm infatti – prosegue il presidente Campagna – è l’azienda con il numero più alto di mezzi elettrici nel Meridione ed ingente è stato negli ultimi anni l’impegno per il rinnovamento del parco mezzi e la promozione della mobilità sostenibile”.

Per tutta la durata della manifestazione ATM metterà a disposizione degli utenti bus elettrici di nuova generazione che, con un percorso predefinito, fungeranno da navetta verso tutte le location interessate, con lo scopo di incentivare l’utilizzo dei parcheggi di interscambio, l’uso dei mezzi pubblici e promuovere una mobilità alternativa. A tale obiettivo rispondono anche le tariffe promozionali create ad hoc per l’entrata in vigore delle aree pedonali, dall’8 dicembre all’8 gennaio, che consentiranno di utilizzare i parcheggi di interscambio (Cavallotti e Villa Dante) ad una tariffa speciale di € 2.50 per l’intera giornata.