Dal forno alla griglia: la pizzeria in centro amplia il menù con gli hamburger artigianali

L’esperienza gastronomica offerta da Damì, pizzeria situata nel cuore di Palermo, rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Le pizze sono un sapiente mix di sapori, realizzate con ingredienti genuini e pregiati, frutto dell’esperienza maturata negli anni.

La selezione della materia prima di qualità superlativa e la meticolosa preparazione dei condimenti sono l’emblema dell’eccellenza culinaria che Damì si impegna a offrire ai suoi clienti.

Tre anni della pizzeria Damì: arrivano gli hamburger

Per festeggiare i primi tre anni dall’apertura, Domenica 6 aprile Damì lancia la sua nuova sfida: una linea di hamburger tutta da scoprire. Non stiamo parlando di panini qualsiasi, ma di burger preparati con lo stesso impegno e attenzione che da sempre dedicano alle pizze.

A partire da quella sera, la pizzeria si trasforma anche in hamburgeria: in menù troverai una selezione di hamburger artigianali, con carni di prima scelta, ingredienti freschi e combinazioni studiate per farti venire voglia di provarli tutti. Un’aggiunta pensata per chi vuole qualcosa in più, senza rinunciare alla qualità.

Pizze per tutti i gusti: classiche, gourmet, vegane e senza glutine

Se pensi che le novità finiscano qui, ti sbagli. Damì resta fedele alle sue origini e al suo menù che ha già conquistato centinaia di clienti. Accanto alle pizze classiche e ai grandi successi amati da tutti, trovi un’attenzione particolare per chi cerca alternative diverse dal solito.

Damì è tra le poche pizzerie in città a offrire un’ampia scelta di pizze vegane e senza glutine, non solo come opzione di contorno, ma come parte integrante del menù. Le pizze per celiaci vengono preparate con impasti certificati, sicuri e gustosi, e cotte in un forno dedicato per garantire la massima sicurezza. Quelle vegane non sono un compromesso, ma vere e proprie pizze pensate per chi vuole godersi una cena fuori senza limitazioni.

Tra le pizze più amate, troviamo proposte che soddisfano ogni gusto, dalla tradizione all’innovazione, come la vegana preferita dai clienti della pizzeria, che sorprende il palato con una combinazione unica di passata di pomodoro giallo, melanzane, pomodori soleggiati, olive, granella di pistacchi, pesto di pistacchi, basilico e olio evo.

La Damì invece, esalta i contrasti con salsa di datterino giallo, fiordilatte, speck artigianale, ricottina, noci, miele agli agrumi e basilico.

L’Azzizzata conquista con una base di crema di zucchine arricchita da stracciatella, prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi, datterino giallo confit, datterino rosso semi dry, petali di mandorle, basilico e olio evo.

La Facciuola, la più richiesta tra le pizze vegetariane, presenta un mix perfetto tra crema di zucchine, mozzarella di bufala campana DOP, chips di zucchine, scaglie di grana padano DOP, basilico e olio evo.

In poche parole: che tu sia un amante della pizza classica, un curioso che vuole assaggiare i nuovi hamburger o qualcuno che cerca alternative gluten free o plant-based, da Damì troverai sempre qualcosa che fa per te.

Pizzeria-hamburgeria: rimani aggiornato sulle novità

Il 6 aprile segna un nuovo inizio per Damì: la pizzeria diventa anche hamburgeria, senza rinunciare alla qualità che l’ha resa uno dei locali più apprezzati del centro città.

Prenota il tuo tavolo direttamente dal sito web www.damipalermo.it e segui la pagina Instagram per non perderti l’annuncio ufficiale dei nuovi hamburger e tutte le novità in arrivo.

Pizza, hamburger, alternative per tutti i gusti: la cena perfetta ti aspetta.