Dazi, Fitto “Ci auguriamo si possano comporre le diverse posizioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il commissario Sefcovic, mentre noi siamo qui, è in viaggio per gli Stati Uniti e mi sembra una buona notizia. Attendiamo l’esito degli incontri e ci auguriamo che si possano comporre le diverse posizioni e giungere a quelle che sono le soluzioni auspicate. Mi sembra che la strada sia quella della composizione del dialogo”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, in occasione di “Agricoltura E'”. Quanto al tema delle spese per la difesa, secondo Fitto “il tema della difesa porta stabilità, difesa vuol dire sicurezza e autonomia strategica”.

