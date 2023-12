Dipendenti pubblici in malattia, cambiano gli orari per le viste da parte del medico fiscale

Il Tar stabilisce l’equiparazione con i lavoratori del settore privato

Cambiano le “regole” per le visite da parte del medico fiscale per i dipendenti pubblici che saranno in malattia. Il medico potrà fare visita di controllo tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi.

La fascia di controllo, dunque, si riduce e viene equiparata a quella per i dipendenti del settore privato.

L’equiparazione tra dipendenti pubblici e privati è effetto di una sentenza del Tar del Lazio, che considerava il settore pubblico penalizzato dalle norme prima in vigore.

La sentenza del Tar è 1la 6305/2023, ed è stata pubblicata il 3 novembre 2023. A comunicare le nuove fase di “rintracciabilità” è stata l’Inps, con una circolare.

L’Inps precisa che queste nuove fasce orarie per i dipendenti pubblici resteranno in vigore a meno che il governo non le cambi con un nuovo decreto.