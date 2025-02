Diplomacy Magazine, un nuovo magazine dell’Italpress sulla geopolitica

ROMA (ITALPRESS) – Dagli Stati Uniti all’Europa, dai Balcani all’Africa, dall’Asia al Medioriente. La geopolitica muta continuamente e con essa mutano gli assetti del mondo.

Per comprendere come questi cambiamenti incidono sul futuro di ciascuno di noi è nato “Diplomacy Magazine – Il racconto della Geopolitica”, nuovo format tv dell’agenzia Italpress che con la viva voce dei protagonisti analizza le relazioni diplomatiche, gli equilibri economici, le crisi internazionali e le prospettive per la stabilità mondiale.

Con la conduzione di Claudio Brachino e la presenza fissa degli ambasciatori Giampiero Massolo ed Ettore Sequi, ogni puntata – con cadenza quindicinale – esaminerà i fatti internazionali più rilevanti del momento, fornendo agli spettatori strumenti fondamentali per interpretare i cambiamenti in atto.

“Mai come in questo momento c’è bisogno di capire il mondo e la sua complessità. Tutti i sondaggi dicono che gli italiani mettono questa necessità al primo posto delle loro esigenze informative. Italpress è sempre di più al passo con la storia e negli ultimi tempi ha accelerato la sua presenza internazionale, dagli Stati Uniti a Bruxelles, dai paesi del Nord Africa all’est europeo. In parallelo cresce l’attenzione per gli Esteri nell’offerta multimediale. Va in questa direzione Diplomacy Magazine – afferma Brachino -. Il format è un’analisi del nuovo ordine mondiale che si sta formando e del ruolo dell’Italia. In ogni puntata avremo una doppia intervista all’ambasciatore italiano di un Paese del mondo e al suo omologo dello stesso Paese in Italia. La presenza fissa di due grandi esperti come l’ambasciatore Giampiero Massolo e l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi permetterà, insieme a una scheda iniziale, di fare il punto anche sulla stretta attualità geopolitica . Insomma un ‘occasione da non perdere per capire dove sta andando il mondo”.

“Un obiettivo non lo si raggiunge se non lo si persegue ogni giorno, fino in fondo. E la nostra copertura per gli Esteri cresce giorno dopo giorno, a piccoli passi – afferma il fondatore e direttore responsabile dell’Agenzia Italpress, Gaspare Borsellino -. Rientrano in questo progetto la recente apertura di nostre nuove sedi di corrispondenza nel mondo e le numerose partnership che stiamo siglando con altre agenzie internazionali, l’ultima della quale nelle scorse settimane con l’agenzia di Stato albanese ATA. Diplomacy Magazine è solo un tassello, certamente non l’ultimo, di questo progetto, con il quale vogliamo dare un contributo autorevole alla comprensione delle dinamiche geopolitiche mondiali”.

Diplomacy Magazine sarà disponibile con cadenza quindicinale sul sito dell’agenzia Italpress, e sul bouquet di siti e tv partner dell’Italpress di tutta Italia.

(ITALPRESS).

https://video.italpress.com/storage/news/video/2025/2/d0bb939dea88f609b40c563598772e644501655b.mp4