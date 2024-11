Dissesto idrogeologico, stanziati 77 mln. Savarino: “Tuteliamo il suolo”

L'assessore all'Ambiente spiega i particolari

PALERMO – Sono 29 i progetti per il contrasto al dissesto idrogeologico e all’erosione costiera che saranno finanziati dalla Regione Siciliana con 77 milioni di euro.

I fondi sono stati recuperati dalla sezione speciale 2 del Piano di sviluppo e coesione (Psc) 2014-2020 e la giunta, nel corso dell’ultima seduta, ne ha affidato la spesa all’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, quale centro di responsabilità, per i progetti della graduatoria della misura 5.1.1 del 2019.

“Con la fondamentale collaborazione del dipartimento della Programmazione e del suo dirigente generale Vincenzo Falgares – dice l’assessore Giusi Savarino – abbiamo sanato un vulnus e siamo riusciti a recuperare delle somme che altrimenti sarebbero andate perse”.

“Si tratta di un importante risultato, considerando la grande attenzione che questo governo, per volere del presidente Renato Schifani, pone quotidianamente sulla difesa del territorio”.

“Il mio impegno è ogni giorno quello di individuare e spendere quante più risorse possibili a salvaguardia del suolo, in un momento storico in cui la sicurezza dei nostri territori e l’incolumità dei siciliani sono messe a dura prova per via dei cambiamenti climatici”, conclude l’assessore.