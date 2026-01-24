Domenico Lucchese premiato come miglior gelatiere dell’anno AIG al Sigep 2026

Il riconoscimento durante la fiera Sigep 2026 di Rimini

Un nuovo, prestigioso riconoscimento consacra l’eccellenza del gelato artigianale italiano: Domenico Lucchese, maestro gelatiere della storica Gelateria Lucchese dal 1937 di Palermo in Piazza San Domenico, è stato insignito del titolo di Miglior Gelatiere dell’Anno, premio conferito dall’Associazione Italiana Gelatieri (AIG) nel corso del Sigep 2026 di Rimini, la più autorevole manifestazione internazionale dedicata al settore.

Il premio rappresenta uno dei massimi riconoscimenti assegnati da AIG e celebra un percorso professionale fatto di qualità, ricerca, innovazione e profondo rispetto per la tradizione artigianale. La giuria ha voluto premiare non solo la creatività di Lucchese, ma anche il suo costante impegno nella valorizzazione del gelato italiano come prodotto culturale, identitario e gastronomico di eccellenza.

La Gelateria Lucchese, fondata a Palermo nel 1937, è una delle realtà storiche più longeve e rappresentative del panorama gelatiero siciliano. Da oltre ottant’anni, la famiglia Lucchese porta avanti una tradizione fatta di lavorazioni artigianali, ricette tramandate e continua attenzione all’evoluzione del gusto. Un equilibrio virtuoso tra passato e futuro che ha reso la gelateria un punto di riferimento per generazioni di clienti.

Sotto la guida di Domenico Lucchese, l’azienda ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la propria identità, affermandosi come laboratorio di sperimentazione e qualità. I suoi gelati raccontano il territorio siciliano, dialogano con la cucina italiana e interpretano con sensibilità contemporanea le nuove tendenze del settore.

Il titolo di Miglior Gelatiere dell’Anno AIG 2026 conferma Domenico Lucchese come una delle figure più autorevoli del gelato artigianale italiano e rappresenta un motivo di grande orgoglio per Palermo, la Sicilia e l’intero comparto nazionale