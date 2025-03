Quando un bambino si ammala gravemente, la sua vita e quella della sua famiglia cambiano radicalmente. Le certezze quotidiane si trasformano in ansie, paure e difficoltà da affrontare giorno dopo giorno. Il ricovero ospedaliero diventa una realtà costante, così come i lunghi periodi di terapia e gli spostamenti per sottoporsi alle cure necessarie. In questi momenti difficili, le associazioni di volontariato rappresentano un pilastro fondamentale, offrendo sostegno concreto, sia pratico che emotivo, ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Grazie alla donazione 5×1000, è possibile supportare queste associazioni e garantire ai bambini malati cure migliori e un ambiente più sereno durante la degenza.

Affrontare la malattia di un figlio è una delle sfide più difficili per una famiglia. Le associazioni di volontariato svolgono un ruolo cruciale nel fornire:

Assistenza e accoglienza

Supporto pratico

Attività ricreative

ASLTI – Liberi di Crescere: la speranza per i bambini malati in Sicilia

L’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili (ASLTI) – Liberi di Crescere è una realtà attiva a Palermo e in tutta la Sicilia occidentale. Fondata nel 1982, nasce dal desiderio e dall’impegno dei genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche, che hanno lottato affinché i loro figli potessero ricevere le cure migliori senza dover lasciare la propria terra.

Oggi l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica si trova presso l’Ospedale Civico di Palermo, nel Padiglione 17C dell’ex presidio “M. Ascoli”.

L’obiettivo di ASLTI è sempre stato chiaro: garantire ai bambini non solo cure di eccellenza, ma anche un ambiente sereno che li aiuti a vivere con maggiore leggerezza il difficile percorso della malattia. Oggi, l’associazione affianca il lavoro dei medici prendendosi cura di tutto ciò che riguarda il gioco, la socializzazione e il benessere emotivo.

I progetti e i servizi offerti da ASLTI

Ogni giorno, grazie al contributo di volontari e sostenitori, ASLTI porta avanti progetti e servizi completamente gratuiti, dedicati ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Ludoteca

Servizio di volontariato

Rete multimediale

Sostegno psicologico

Mediazione familiare

Musicoterapia

Pedagogia clinica

Servizio navetta

Casa ASLTI

Come sostenere ASLTI con la donazione 5×1000: un piccolo gesto per un grande aiuto

Ogni anno, migliaia di persone scelgono di sostenere ASLTI tramite la donazione del 5×1000 nella dichiarazione dei redditi. Questo gesto non ha alcun costo per il contribuente, ma rappresenta un aiuto fondamentale per l’associazione e per i bambini che ne beneficiano.

1️) Compila la dichiarazione dei redditi (730, Unico o CU).

2️) Firma nella casella “Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS”.

3️) Inserisci il Codice Fiscale di ASLTI

Con il tuo 5×1000, aiuti ASLTI a continuare i suoi progetti, sostenere i piccoli pazienti e offrire loro un futuro migliore.

Ricorda che le donazioni ad ASLTI sono fiscalmente detraibili, purché effettuate con mezzi tracciabili (bonifico bancario o versamento postale). Conserva sempre la ricevuta del versamento per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Aiutaci a fare la differenza!

Ogni donazione, piccola o grande, può cambiare la vita di un bambino e della sua famiglia. Sostieni ASLTI e contribuisci a garantire cure, supporto e serenità ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica di Palermo.