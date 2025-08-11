L'automobile è risultata rubata

MILANO – Una donna di 71 anni è stata investita ed uccisa da un’auto nel quartiere Gratosoglio di Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 12 di oggi, lunedì 11 agosto. All’interno dell’auto c’erano quattro giovani che sono fuggiti. L’automobile, con targa francese, risulta rubata domenica sera.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.



Secondo le ricostruzioni il conducente del veicolo ha perso il controllo all’altezza, ha saltato il cordolo, invaso l’area verde su cui corrono i binari del tram, arrivando sulla corsia dove si trovava la donna ed investendola.

