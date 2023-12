Dopo la cena di Natale tenta la violenza e la ricatta: “Fai sesso con me o diffondo le tue foto”

Un 27enne è finito in manette

Un ragazzo italiano di 27 anni è finito in manette il giorno di Natale, questo per aver minacciato e tentato di imporre un rapporto fisico a una studentessa libanese ventenne. È quanto accaduto a Padova, l’uomo è accusato di tentata violenza sessuale nei confronti della donna.

Secondo il racconto della ragazza ricostruito, lui e la vittima si erano conosciuti in rete e avevano trascorso la vigilia di Natale a casa insieme. Lui le aveva offerto di trascorrere il Natale insieme, perché lei era rimasta in città visti i costi troppo alti.

Dopo la cena della vigilia di Natale la 20enne ha accusato qualche malore, lui l’ha convinta a fare una doccia che a suo dire l’avrebbe fatta riprendere e sarebbe stata meglio. Mentre lei era in bagno il ragazzo ha tentato un primo approccio approccio fisico provando ad entrare nella doccia, palpeggiandola e fotografandola. La giovane ragazza ha reagito e ha cacciato il ragazzo da casa.

Passati pochi minuti però, lui ha iniziato a mandarle messaggi in cui la minacciava e le scriveva che se entro poche ore non fosse andata a casa sua per avere un rapporto sessuale, le foto scattate sotto la doccia sarebbero state inviate a tutti i suoi amici e parenti.

A quel punto la studentessa, sebbene terrorizzata, ha chiamato il 113 denunciando quanto accaduto. I poliziotti si sono presentati il giorno di Natale a casa dell’uomo, sorprendendolo tra l’altro a inviare nuovi messaggi ricattatori.

Il 27enne è stato arrestato in flagranza per tentata violenza sessuale e denunciato per la violenza consumata la sera precedente. Trovato in possesso anche di due grossi coltelli e pistole giocattolo prive del tappo rosso, il giovane è finito in carcere.