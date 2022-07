Draghi, le dimissioni, la crisi: politica siciliana con il fiato sospeso

Gli scenari e le possibili ripercussioni.

3' DI LETTURA

PALERMO – La scossa di terremoto con epicentro Palazzo Chigi fa tremare la Sicilia. Le dimissioni di Mario Draghi (respinte dal presidente Mattarella), a prescindere dagli sviluppi che arriveranno nei prossimi giorni, non lasciano indifferenti i politici siciliani. In primis, il fronte progressista impegnato con la campagna elettorale delle presidenziali in vista del voto fissato per il 23 luglio. Il primo esperimento nazionale di primarie di coalizione resterà vittima di una surreale congiuntura politica? Si chiedono in tanti. La frattura tra M5s e Pd consumatasi a Roma non sembra avere, almeno per il momento, effetti in Sicilia sull’alleanza cementata in questi anni di opposizione all’Ars.

Fronte progressista: “Avanti con le primarie”

Dai rispettivi quartieri generali arrivano rassicurazioni in tal senso. “Noi stiamo andando dritti per la strada delle primarie. Ad oggi non mi è arrivata alcuna indicazione di segnale opposto da Roma. Siamo concentrati e impegnati su un percorso frutto di un lungo lavoro, mancano ancora pochi giorni e lo vogliamo portare a termine”, assicura il referente regionale del Movimento Nuccio Di Paola ai microfoni dell’Agi. Dello stesso segno le parole del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo. “In Sicilia abbiamo costruito un percorso alla luce del sole che in questi giorni vede il pieno coinvolgimento dei siciliani nella scelta del candidato alla presidenza”, dichiara a Live Sicilia. “La situazione nazionale ha sicuramente inasprito i rapporti tra le forza parlamentari, ma in Sicilia il percorso ha una genesi diversa e c’è un sistema elettorale che prevede un turno unico; l’obiettivo è costruire un fronte che sia quanto più ampio possibile, per questo facciamo appello a Azione, + Europa e Italia Viva per allargare il fronte e battere le destre: il percorso non è in discussione, andiamo avanti”, dice Barbagallo. Tuttavia, l’ex premier Giuseppe Conte, atteso in Sicilia per la campagna di Barbara Floridia, difficilmente confermerà le tappe isolane del tour anche perché con la crisi parlamentarizzata tutta l’agenda politica cambia. Confermata invece la presenza del vice presidente del Pd Giuseppe Provenzano oggi a Trapani. Nel frattempo gli elettori del fronte progressista continuano a registrarsi alle presidenziali, le adesioni si aggirano intorno a quota 18.000 e secondo le più rosee prospettive si dovrebbe arrivare entro il 21 luglio a circa 40.000 (un numero tuttavia modesto rispetto alle previsioni e agli annunci della vigilia).

Centrodestra: cambia l’agenda dei leader

In attesa di capire come si evolverà il quadro nazionale in bilico rimane l’alleanza per le politiche che sembra traballare non poco e che in caso di voto anticipato potrebbe creare non pochi imbarazzi a dem e pentastellati. Infatti si potrebbe tornare alle urne a fine settembre o nella prima settimana di ottobre, un mese prima delle regionali con schemi di gioco diversi. Ma ogni scenario ipotizzabile necessita di qualche giorno d’attesa. La crisi di governo inevitabilmente tocca anche il campo conservatore siciliano. Sparisce dalle agende dei tre leader il vertice a tre sulle regionali siciliane. Matteo Salvini annulla la riunione palermitana finalizzata a fare il punto sulle regionali, prevista per ieri a Palermo, per via della delicata situazione nazionale. Così la questione siciliana rimane in stand by. Adesso si attende la giornata di mercoledì quando Draghi riferirà alle Camere e i partiti dovranno giocare a carte scoperte.