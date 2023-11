Latitante va a trovare il figlio neonato in ospedale: arrestato grazie ai social

Deve scontare una condanna a nove anni di carcere

CATANIA – Era andato a trovare il figlio appena nato in ospedale. Lì lo hanno arrestato i carabinieri di Catania, dopo un mese di latitanza. È stato fermato così Carmelo Andrea Musumeci, classe 1982, ritenuto vicino al clan Cappello del capoluogo etneo. L’uomo era destinatario di un ordine di cattura: deve scontare una condanna a nove anni, un mese e dieci giorni per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante mafiosa.

A ottobre 2023 i militari erano andati a casa sua, dove lui avrebbe dovuto essere detenuto ai domiciliari. Lì, però, Musumeci non c’era. Da quel momento in poi sono iniziate le ricerche: non solo fisiche, ma anche telematiche, attraverso il monitoraggio dei social network. Grazie ai profili online dei familiari, i carabinieri hanno scoperto che la compagna dell’uomo stava per partorire e, poco dopo, che aveva in effetti dato alla luce un bimbo.

I tre, padre, madre e figlio, apparivano fugacemente in una porzione di un video pubblicato sui social da altri familiari. Individuato l’ospedale dove era avvenuto il parto, i carabinieri hanno solo dovuto attendere l’orario di visite successivo. Carmelo Andrea Musumeci è stato arrestato al bancone del bar del presidio sanitario, dove aveva ordinato la colazione. Non ha opposto resistenza.