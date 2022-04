‘E tu splendi Palermo’, lista civica a sostegno di Ferrandelli

“Nessuno vuole bene alla città, stanchi di vederla ultima in tutto. La mia candidatura segno di discontinuità"

PALERMO – Una lista civica a sostegno della candidatura di Fabrizio Ferrandelli, in corsa per il ruolo di sindaco di Palermo con Azione e +Europa, che prende spunto dalla citazione di Pasolini “Ti diranno di non splendere e tu splendi invece”. La lista si chiama ‘E tu splendi Palermo’.

“La lista comprende cittadini e professionisti che hanno botteghe ed esercizi commerciali – ha dichiarato il candidato sindaco per la terza volta -. E tu splendi sarà una lista civica a supporto della mia candidatura e sarà formata da molti cittadini che non si rassegnano“.

“E tu splendi Palermo sembra la metafora adatta per Palermo – ha dichiarato quello che una volta era considerato un delfino di Orlando -, una città nella quale in tanti dicono di non splendere e che sarà sempre così.“

Il candidato sindaco non risparmia le frecciate alle altre fazioni in corsa: “Le forze politiche hanno sputato sulla nostra storia e sulla nostra identità, non basta camuffarsi cambiando il nome e diventare civici, mi riferisco alla Lega. Non si dimenticano gli anni in cui volevano che il Sud sparisse e che la nostra identità venisse cancellata. Siamo stanchi di vedere Palermo ultima su tutte le classifiche“.

Il candidato di Azione e +Europa sembra avere le idee chiare su quello che serve per far ripartire la città di Palermo: “i cittadini hanno dato traccia al futuro sindaco dei problemi di cui occuparsi partendo dalla spazzatura, i cimiteri, la mobilità, in servizi e la vivibilità. Rispetto a questo l’amministrazione uscente è sempre stata bocciata“.

Ferrandelli, dalla sua può mettere in gioco “quindi anni di impegno per la città, della conoscenza della macchina amministrativa e una candidatura che offre ai cittadini risoluzioni reali ai problemi. Sentiamo parlare gli schieramenti di scelta dei candidati, abbiamo un programma, un progetto, una storia che parla per noi e tanti cittadini che vogliono dare il proprio contributo mettendosi in gioco“.

Ferrandelli mette al primo posto Palermo “nessuno vuole bene alla città, le forze politiche – ha dichiarato il candidato riferendosi al centrodestra che cerca ancora una sintesi – stanno facendo una prova muscolare al loro interno con persone che danno la propria faccia e la propria storia per una partita che è successiva, non è la partita di governare Palermo ma per indicare il presidente della Regione, io sono candidato a governare Palermo e dare risposte ai cittadini. Ho le idee e le proposte per farlo“.

Il lizza per il ruolo di primo cittadino della città di Palermo c’è anche Franco Lentini, sostenuto dal Pd e dal M5S, che ha aperto per porte a Ferrandelli che, dal canto suo, non vuole sentire ragione: “Al ballottaggio Miceli potrà fare la scelta seria di sostenere il progetto politico che abbiamo presentato per la città. Il nostro è un progetto che viene da lontano non siamo catapultati, noi per Palermo ci siamo sempre stati e siamo una discontinuità con il passato“.